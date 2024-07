Nie żyje Jacklyn Smith, znana szerzej jako Jacky Oh. Informację o jej niespodziewanej śmierci podał rzecznik koncernu medialnego BET Media Group, produkującego programy rozrywkowe, w tym show z udziałem celebrytki. Na instagramowym profilu MTV ukazał się pożegnalny wpis dedykowany dziewczynie:

Reklama

Jesteśmy głęboko zasmuceni odejściem Jacklyn Smith, znanej światu jako Jacky Oh, utelentowanej członkini rodziny "Wild N' Out", której wkład zawsze będziemy cenić i za którym już tęsknimy. Jacky Oh była kochającą przyjaciółką i ukochaną współpracowniczką ekipy "Wild N'Out" przez pięć sezonów. Co ważniejsze, była wspaniała mamą trojga pięknych dzieci.

Nie żyje Jacky Oh. Gwiazda MTV miała zaledwie 32 lata

Jacky Oh zmarła licząc zaledwie 32 lata. Przyczyny jej śmierci nie zostały, jak dotąd, podane do wiadomości publicznej. Ostatnia instagramowa aktywność celebrytki datowana jest na 27. maja, kiedy to wstawiła do sieci uroczy filmik, przedstawiający jej dzieci pogrążone we śnie. Młoda mama zdążyła też pochwalić się fanom efektami sesji zdjęciowej z rodziną, wykonaną z okazji amerykańskiego Dnia Matki (obchodzonego 14 maja).

Zobacz także: Nie żyje Ray Stevenson, aktor znany z seriali "Rzym" i "Star Wars". Miał tylko 58 lat

Jacky Oh była wieloletnią partnerką youtoube'owego twórcy D.C Younga Fly, którego poznała dzięki pracy na planie show "Wild N'Out". Chłopak dołączył do obsady programu w 2015 roku i od razu zaprzyjaźnił się z Jacky, choć jak przyznawali, nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Para doczekała się trojga dzieci, córek - Novy i dwuletniej Nali oraz jedenastomiesięcznego syna, Prince'a. W instagramowym wpisie z okazji Dnia Matki celebrytka napisała, że robi w życiu wiele różnych rzeczy, ale najbardziej lubi bycie mamą.

Instagram/@msjackyoh

Po odejściu z programu w 2020 roku Jacky Oh zajęła się biznesem. Założyła własną firmę kosmetyczną, produkującą błyszczyki do ust. Zajmowała się też pracą w branży nieruchomości. Prowadziła też konta mediach społecznościowych, a na Instagramie zgromadziła milion followersów.

Zobacz także

Przypomnijmy, że niedawno fani programów rozrywkowych pożegnali inną gwiazdę tego rodzaju formatu. Monica Siranni, gwiazda "Big Brothera" zmarła nagle podczas imprezy ze znajomymi.

Reklama

Zobacz także: Nie żyje Ray Stevenson, aktor znany z seriali "Rzym" i "Star Wars". Miał tylko 58 lat

Instagram/@msjackyoh