Beata Kozidrak i Andrzej Pietras od ponad 30 lat są małżeństwem. Rodzina zawsze towarzyszyła artystce w trasie koncertowej, a mąż dzielnie ją wspierał. Para ma dwoje dzieci – Agatę i Katarzynę.

W rozmowie z najnowszą „Rewią” Kozidrak podkreśla, że z mężem rozumieją się doskonale. Połączyła ich wspólna pasja do muzyki i przyjaźń. Jednak mają pewne zasady, które pomagają ich związkowi trwać tak długo.

- Od początku małżeństwa daliśmy sobie luz, ale absolutnie kontrolowany. Dobrze wiem, co mi wolno i do jakiego momentu mogę się bawić, a w którym muszę przystopować. Andrzej też ma taką zasadę. Wie, że jedyne, czego bym mu nie wybaczyła to zdrady – stwierdziła Kozidrak w tygodniku

Może to jest przepis na sukces w związku? Jak myślicie?