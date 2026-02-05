Widzowie "Halo tu Polsat" uwielbiają poranne pasmo stacji nie tylko ze względu na poruszane tematy, inspirujących gości, profesjonalizm prowadzących, ale też ich stylizacje. Te idealnie oddają bowiem nie tylko indywidualny charakter dziennikarek i dziennikarzy, ale też doskonale wpisują się w największe modowe trendy. Tak też było w przypadku ostatniej stylizacji Pauliny Sykut-Jeżyny w "Halo tu Polsat" ze stylową denimową spódnicą typu "western chic" w roli głównej.

Paulina Sykut-Jeżyna w modnej spódnicy "western chic"

Paulina Sykut-Jeżyna od lat inspiruje swoim stylem tysiące Polek. Jej fanki uwielbiają nie tylko szykowne dodatki dziennikarki, jej zwiewne sukienki czy dziewczęce bluzki, jak tak w stylu "Pink Rose Blooms", w której Paulina Sykut-Jeżyna niedawno zachwyciła w studiu Polsatu, ale też bardziej wyraziste looki z denimem w roli głównej. Właśnie na taką stylizację w jednym z ostatnich odcinków "Halo tu Polsat" postawiła Paulina Sykut-Jeżyna.

Grafitową bluzkę z jeansową lamówką i kołnierzykiem, gwiazda Polsatu zestawiła z sięgającą połowy łydek denimową, szeroką spódnicą w literę "V" typu "western chic" rodem z lat 00.. Całość stylizacji dopełniły czarne czółenka na obcasie z odkrytą piętą typu slingback i okazałe złote kolczyki.

Spódnice w stylu "western chic" hitem nadchodzących sezonów

Jeansowa spódnica to praktyczna propozycja na każdą okazję. Świetnie sprawdzi się zarówno do biura, jak i na co dzień, a przede wszystkim wpisuje się w najgorętsze trendy 2026. Podobnie jak w poprzednich latach, także i teraz zarówno największe luksusowe domy mody, jak i sieciówki z nostalgią powracają w swoich projektach do trendów sprzed dekad. Do łask wraca m.in. estetyka "preppy" zwierzęce printy "savage", jak "Bambi Print" dla którego gwiazdy porzucają kultową już panterkę. 2026 rok to też prawdziwa denimowa rewolucja, która obejmuje już nie tylko spodnie, ale również spódnice.

W nadchodzących sezonach królować będą jeansowe spódnice typu "western chic" znana z lat 00.. Modne będą zarówno proste spódnica midi z ciemnego jeansu z przeszyciami, jak i te rozkloszowane z klasycznego denimu, na jaką zdecydowała się Paulina Sykut-Jeżyna.

Jak stylizować modne spódnice "western chic"

Zimą spódnice typu "western chic" najlepiej będą prezentować się w towarzystwie kozaków, zarówno tych na wyższym, jak i na niższym obcasie. Świetnie sprawdzą się m.in. kozaki "Desert sharp" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej w kolorze głębokiego brązu, czy szykowne czarne kozaki "Noir cuissardes" w stylu Kasi Sokołowskiej. Stylizując spódnice "western chic" lepiej unikać botków za kostkę, które przy długości midi spódnicy, mogą optycznie zaburzać sylwetkę i ją skracać.

W cieplejszych zezonach świetnie sprawdzą się sandałki na obcasie, siateczkowe baleriny, czy czółenka typu slingback z odkrytą piętą.

Paulina Sykut-Jeżyna w modnej spódnicy "western chic", Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Gdzie kupić modne spódnice "western chic" w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny

Jeśli spodobał wam się najnowszy look Pauliny Sykut-Jeżyny, mam dla was dobrą wiadomość. Podobne spódnice "western chic" znalazłam dla was w popularnych sieciówkach. W C&A za 169,99 złotych kupicie spódnicę o literze "A" w kolorze ciemnego denimu.

Spódnica "western chic" w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny z C&A za 167,99 złotych, Fot. materiały prasowe

W H&M za 147,99 złotych kupicie jeansową spódnicę midi typu "western chic" z marszczeniem i ozdobnymi przeszyciami.

Spódnica "western chic" w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny z H&M za 147,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei dla fanek jasnego jeansu też coś znalazłam. W Sinsay za 69,99 złotych kupicie jasną, rozszerzaną denimową spódnicę o długości midi.

Spódnica "western chic" w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny z Sinsay za 69,99 złotych, Fot. materiały prasowe