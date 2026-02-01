Doda w mroźny dzień pod studiem "DDTVN" w crop topie i spodniach "pearl blanche pants". Zdjęcia paparazzi
Doda ponownie zaskoczyła wszystkich, tym razem nie tylko mocnym apelem w "Dzień Dobry TVN", ale i stylizacją. W środku zimy pojawiła się przed studiem porannego pasma TVN w crop topie i kultowych spodniach "pearl blanche pants". Paparazzi wszystko uwiecznili.
1 lutego 2026 roku pod studiem programu "Dzień Dobry TVN" w Warszawie pojawiła się Doda, znana z odwagi i wyrazistości. Artystka przyciągnęła uwagę nie tylko swoją obecnością, ale i nietypową stylizacją. W środku zimy, przy siarczystym mrozie, wybrała biały crop top, subtelną biżuterię oraz modne spodnie w kolorze "pearl blanche". Artystka została sfotografowana jeszcze przed wejściem do budynku. Jej najnowszy look to mocne wizualne uzupełnienie przekazu, jaki Doda wygłosiła na antenie.
Doda w studiu "Dzień Dobry TVN" grzmi w sprawie patoschronisk
W niedzielę, 1 lutego 2026 roku, Doda pojawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o swojej walce o prawa zwierząt. Artystka nie tylko odniosła się do dwóch Komisji Nadzwyczajnych ds. zwierząt w Sejmie RP, w których ostatnio wzięła udział, ale też poruszyła rażące uchybienia, jakich dopuszczają się władze placówek, które powinny dbać o dobro podopiecznych. Doda zaapelowała do rządu i celebrytów o nagłaśnianie sprawy, mówiąc wprost:
Uważam, że ich nic to nie kosztuje. Mogą chociaż wykorzystać swoją sławę, wykorzystać swoją popularność, obserwujących. To jest naprawdę gest, który może tylko i wyłącznie zrobić efekt domina
Crop top na mrozie - wymowna stylizacja Dody
Chwilę po pojawieniu się na antenie "Dzień Dobry TVN", Doda wygłosiła gorący apel w sprawie patoschronisk. Artystka opowiedziała o dramatycznych warunkach w wielu schroniskach w Polsce. Podkreśliła, że tylko 20 proc. z nich jest przygotowana na zimę. "To jest bezsilność" - mówiła na antenie. Jej słowa, podobnie jak stylizacja, wybrzmiały mocno i dobitnie.
Czarny crop top w środku zimy, z jednej strony kontrowersyjny, z drugiej spójny z jej odważnym przekazem, nawiązującym do tragicznych realiów, z jakimi muszą mierzyć się zwierzęta, które w mroźne dni nie mają nawet dachu nad głową.
Doda w stylowych spodniach "pearl blanche pants". To najsilniejszy trend 2026 roku
Najnowsze fotografie zrobione przez paparazzi pod studiem "Dzień Dobry TVN" pokazują Dodę w pełnej krasie: odważną, wyrazistą i zdecydowaną. Artystka nie tylko nie boi się mocnych wypowiedzi, ale i stylizacji. Czarny crop top, zestawiła z długim czarnym płaszczem typu "Noir Chic", na jaki ostatnio zdecydowała się także Julia Wieniawa.
Całość stylizacji dopełniła złota biżuteria, czarne czółenka na obcasie i modne spodnie "pearl blanche pants". To obecnie jeden z najgorętszych trendów. Doda sięgnęła po fason baggy ,z szerokimi nogawkami i jasną, elegancką tkaniną. To odważny wybór w środku zimy, ale jednocześnie manifest niezależności. Kolor perłowej bieli wyróżnia się na tle szarego miasta, a szerokie spodnie przyciągają spojrzenia. To kolejny dowód na to, że "pearl blanche pants" są nie tylko modowe, ale też uniwersalne.
Gdzie kupić modne spodnie "pearl blanche pants" w stylu Dody
Jeśli spodobały wam się stylowe spodnie "pearl blanche pants" Dody, w jakich ostatnio pojawiła się w "Dzień Dobry TVN", mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w popularnych sieciówkach. W H&M za 127,99 złotych kupicie szykowne spodnie w perłowym kolorze w stylu Dody, z ozdobnymi zaszewkami i karmelowym paskiem w zestawie.
Równie ciekawa propozycja czeka na was w Mohito. Tu za 59,99 złotych również kupicie modne "pearl blanche pants" w zestawia z paskiem, tym razem jednak cienkim i kremowym.
Z kolei na zimowej wyprzedaży w Reserved za 45,99 złotych czekają na was mode spodnie "pearl blanche pants" z szerokimi nogawkami z kantem. Warto się jednak pospieszyć, znikają ze sklepowych półek w mgnieniu oka.
