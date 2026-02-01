1 lutego 2026 roku pod studiem programu "Dzień Dobry TVN" w Warszawie pojawiła się Doda, znana z odwagi i wyrazistości. Artystka przyciągnęła uwagę nie tylko swoją obecnością, ale i nietypową stylizacją. W środku zimy, przy siarczystym mrozie, wybrała biały crop top, subtelną biżuterię oraz modne spodnie w kolorze "pearl blanche". Artystka została sfotografowana jeszcze przed wejściem do budynku. Jej najnowszy look to mocne wizualne uzupełnienie przekazu, jaki Doda wygłosiła na antenie.

Doda w studiu "Dzień Dobry TVN" grzmi w sprawie patoschronisk

W niedzielę, 1 lutego 2026 roku, Doda pojawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o swojej walce o prawa zwierząt. Artystka nie tylko odniosła się do dwóch Komisji Nadzwyczajnych ds. zwierząt w Sejmie RP, w których ostatnio wzięła udział, ale też poruszyła rażące uchybienia, jakich dopuszczają się władze placówek, które powinny dbać o dobro podopiecznych. Doda zaapelowała do rządu i celebrytów o nagłaśnianie sprawy, mówiąc wprost:

Uważam, że ich nic to nie kosztuje. Mogą chociaż wykorzystać swoją sławę, wykorzystać swoją popularność, obserwujących. To jest naprawdę gest, który może tylko i wyłącznie zrobić efekt domina

Crop top na mrozie - wymowna stylizacja Dody

Chwilę po pojawieniu się na antenie "Dzień Dobry TVN", Doda wygłosiła gorący apel w sprawie patoschronisk. Artystka opowiedziała o dramatycznych warunkach w wielu schroniskach w Polsce. Podkreśliła, że tylko 20 proc. z nich jest przygotowana na zimę. "To jest bezsilność" - mówiła na antenie. Jej słowa, podobnie jak stylizacja, wybrzmiały mocno i dobitnie.

Czarny crop top w środku zimy, z jednej strony kontrowersyjny, z drugiej spójny z jej odważnym przekazem, nawiązującym do tragicznych realiów, z jakimi muszą mierzyć się zwierzęta, które w mroźne dni nie mają nawet dachu nad głową.

Doda w stylowych spodniach "pearl blanche pants". To najsilniejszy trend 2026 roku

Najnowsze fotografie zrobione przez paparazzi pod studiem "Dzień Dobry TVN" pokazują Dodę w pełnej krasie: odważną, wyrazistą i zdecydowaną. Artystka nie tylko nie boi się mocnych wypowiedzi, ale i stylizacji. Czarny crop top, zestawiła z długim czarnym płaszczem typu "Noir Chic", na jaki ostatnio zdecydowała się także Julia Wieniawa.

Całość stylizacji dopełniła złota biżuteria, czarne czółenka na obcasie i modne spodnie "pearl blanche pants". To obecnie jeden z najgorętszych trendów. Doda sięgnęła po fason baggy ,z szerokimi nogawkami i jasną, elegancką tkaniną. To odważny wybór w środku zimy, ale jednocześnie manifest niezależności. Kolor perłowej bieli wyróżnia się na tle szarego miasta, a szerokie spodnie przyciągają spojrzenia. To kolejny dowód na to, że "pearl blanche pants" są nie tylko modowe, ale też uniwersalne.

Doda w stylowych spodniach "pearl blanche pants", Fot Artur Zawadzki/REPORTER

Gdzie kupić modne spodnie "pearl blanche pants" w stylu Dody

Jeśli spodobały wam się stylowe spodnie "pearl blanche pants" Dody, w jakich ostatnio pojawiła się w "Dzień Dobry TVN", mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w popularnych sieciówkach. W H&M za 127,99 złotych kupicie szykowne spodnie w perłowym kolorze w stylu Dody, z ozdobnymi zaszewkami i karmelowym paskiem w zestawie.

Modne spodnie "pearl blanche pants" w stylu Dody z H&M za 127,99 złotych, Fot. Materiały prasowe

Równie ciekawa propozycja czeka na was w Mohito. Tu za 59,99 złotych również kupicie modne "pearl blanche pants" w zestawia z paskiem, tym razem jednak cienkim i kremowym.

Modne spodnie "pearl blanche pants" w stylu Dody z Mohito za 59,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei na zimowej wyprzedaży w Reserved za 45,99 złotych czekają na was mode spodnie "pearl blanche pants" z szerokimi nogawkami z kantem. Warto się jednak pospieszyć, znikają ze sklepowych półek w mgnieniu oka.

Zobacz także:

Modne spodnie "pearl blanche pants" w stylu Dody z Reserved za 45,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Doda w stylowych spodniach "pearl blanche pants" pod studiem "Dzień Dobry TVN", Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Doda w crop topie i stylowych spodniach "pearl blanche pants", Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Doda na mrozie w crop topie, Fot. Artur Zawadzki/REPORTER