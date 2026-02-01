Anna Lewandowska ponownie przykuwa uwagę swoją stylizacją, tym razem sięgając po sneakersy inspirowane modą lat 90.. Buty, które wybrała, przypominają kultowe "dad shoes", cięższe, techniczne modele, które pierwotnie zdobyły popularność wśród mężczyzn 40+ ceniących wygodę. Obecnie te charakterystyczne modele wracają do łask w wielkim stylu i zyskują uznanie ikon mody.

Anna Lewandowska pokochała trend na "dad shoes" rodem z lat 90.

Anna Lewandowska od lat jest inspiracją dla setek tysięcy kobiet, które nie tylko podążają za jej poradami żywieniowymi i treningowymi, ale też kierują się modowymi wyborami trenerki. I choć na co dzień ukochana żona Roberta Lewandowskiego stawia na dopasowane crop topy i legginsy, nie stroni też od klasycznej elegancji w połączeniu z najnowszymi trendami, w myśl estetyki "Blurred Tailoring".

Niedawno Anna Lewandowska zachwyciła różową kreacją podczas podczas Gali Mistrzów Sportu. Wcześniej także inne jej stylizacje z czerwonego dywanu odbiły się głośnym echem. Nie inaczej jest również w przypadku instagramowych looków trenerki. Niedawno użytkowniczki Instagrama entuzjastycznie komentowały jej zimowy look ze śliwkową kurtką typu "bubble-hem jacket" i jeansowymi spodniami palazzo w roli głównej. My jednak patrzymy na jej buty. Anna Lewandowska postawiła na jeden z najmocniejszych trendów 2026 roku, czyli sportowe sneakersy "dad shoes" rodem z lat 90.. "Dad shoes" idealnie wpisują się w balans pomiędzy wygodą a nostalgią retro, przywodząc na myśl modele z dawnych sal gimnastycznych. Ten look niewątpliwie łączy nonszalancję z najnowszymi trendami i doskonale oddaje miejski charakter retro mody.

"Dad shoes" rodem z lat 90. wracają do łask

Sneakersy typu "dad shoes" przeżywają swój wielki renesans. Pierwszy raz pojawiły się w latach 90. jako obuwie funkcjonalne i wygodne. Po 15 latach świat mody na nowo je odkrył, wprowadzając na wybiegi oraz do codziennych stylizacji największych gwiazd. W aktualnych trendach zauważyć można równoległe zderzenie estetyki minimalistycznych sneakersów z popularnością stylu gorpcore.

Sneakersy Nike wybrane przez Annę Lewandowską to model utrzymany w stylu V5 RNR. Charakteryzują się szaro-kremową kolorystyką, subtelnymi metalicznymi wstawkami oraz masywną, lecz ultralekką podeszwą. Są wierne swojej pierwotnej estetyce z lat 90., co czyni je wyjątkowym wyborem dla miłośników klasyki z nowoczesnym akcentem. Retro wygląd idzie w parze z komfortem użytkowania, dzięki czemu buty nadają się na każdą porę roku.

Jak stylizować buty "dad schoes"

Powrót sneakersów typu "dad shoes" można tłumaczyć potrzebą wygody i sentymentem do przeszłości. Trendy w modzie 2026 roku to często połączenie retro inspiracji z nowoczesnym lifestyle’em. Buty, które kiedyś uważano za mało atrakcyjne, dziś zyskują nową jakość i są reinterpretowane przez topowe nazwiska świata mody. Popularność takich modeli, jak Nike V5 RNR, tylko potwierdza tę tendencję. Sneakersy wybierane przez Annę Lewandowską są nie tylko komfortowe, ale też niezwykle modne.

Zarówno gwiazdy, jak i instagramowe, tiktokowe czy pinterestowe it-girls zazwyczaj łączą je z klasycznymi kremowymi spodniami typu "Snow Twill", jeansami straight, flate, wide leg, czy zyskującymi na popularności spodniami "folded jeans" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej.

Gdzie kupić modne buty "dad shoes" w stylu gwiazd

Jeśli spodobały wam się "dad shoes" Anny Lewandowskiej, musicie przygotować się na wydatek ok 319 złotych. Mam jednak dla was dobrą wiadomość, sneakersy podobne do Nike V5 RNR, znalazłam dla was w ofertach popularnych sieciówek.

W H&M za 104,99 złotych znalazłam dla was modne "dad shoes" rodem z lat 90.. Masywne białe buty sportowe z siateczką i szarumi wstawkami idealnie wpisują się w najgorętsze trendy na wiosnę 2026.

Modne buty "dad shoes" w stylu Anny Lewandowskiej z H&M za 104,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Stradivariusie za 149 złotych czekają na was białe siateczkowe "dad shoes" z zarnymi wstawkami.

Modne buty "dad shoes" w stylu Anny Lewandowskiej ze Stradivariusa za 149 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawa propozycja pochodzi ze sklepu Bershka. Tu za 149 złotych kupicie modne "dad shoes" w stylu gwiazd utrzymane w kremowo-karmelowej tonacji.

