W sesonie zimowym 2025/2026 Kasia Sokołowska, znana reżyserka pokazów mody i jurorka programu "Top Model", postawiła na klasykę w nowoczesnym wydaniu. Jej wybór padł na kozaki "Noir cuissardes", z szeroką cholewką typu muszkieterki, które od lat cieszą się popularnością we Francji. Buty te wyróżniają się fantazyjną cholewką i prostą formą, a ich klasyczny design sprawia, że są zarówno stylowe, jak i funkcjonalne.

Kasia Sokołowska w modnych kozach "Noir cuissardes" na zimę 2026

Choć Katarzyna Sokołowska znana jest z zamiłowania do klasycznej elegancji, w myśl estetyki "quiet luxury", to nie stroni również od najgorętszych trendów, stawiając nieczęsto na budzące kontrowersje rozwiązania, jak transparentne białe podkolanówki w połączeniu z czarnymi czółenkami na obcasie, klapki typu mule, czy spodnie rybaczki, które do niedawna uchodziły za szczyt kiczu. Także w zimowej garderobie jurorki "Top Model" nie brakuje ekstrawaganckich projektów.

Niedawno Kasia Sokołowska zachwyciła bluzką typu "Pearl Trim Collar", która jest jednym z najsilniejszych trendów na 2026 rok. Wcześniej internautki zachwyciły się jej spodniami "Snow Twill". Jednak to buty gwiazdy TVN od zawsze budzą największe emocje wśród jej fanek. Tak też jest w przypadku zimowych kozaków, na jakie zdecydowała się jakiś czas temu Kasia Sokołowska. Reżyserka pokazów mody postawiła na szykowne kozaki "Noir cuissardes", będące ulubionym elementem zimowej garderoby it-girls znad Sekwany.

Kozaki "Noir cuissardes" hitem zimy 2026

Wybór Kasi Sokołowskiej nie był przypadkowy. Kozaki "Noir cuissardes" są uznawane za jedne z najbardziej uniwersalnych modeli na zimę. Zapewniają ciepło, optycznie wydłużają nogi i pasują zarówno do płaszcza, jak i dzianinowej sukienki. Ich minimalistyczna forma i brak zdobień sprawiają, że można je nosić na wiele sposobów. W zestawieniu z czarnym płaszczem i zwiewną sukienką, tworzą spójną i stylową całość. Sokołowska potwierdza, że odpowiednio dobrane podstawowe elementy garderoby potrafią stworzyć spektakularny efekt.

Jak stylizować kozaki "Noir cuissardes"

Kozaki "Noir cuissardes" to synonim francuskiej nonszalancji i elegancji. W zimowej odsłonie sprawdzają się doskonale w połączeniu z miękkim swetrem, kaszmirową tuniką czy wełnianym płaszczem. Projektanci i stylistki zalecają zestawianie ich z prostymi formami i klasycznymi materiałami. Dla tych, którzy chcą nawiązać do stylizacji Kasi Sokołowskiej, idealnym rozwiązaniem będzie monochromatyczna paleta barw: czerń, beż, biel czy czekoladowy brąz. Warto pamiętać, że kozaki "Noir cuissardes" świetnie prezentują się również w wersji zamszowej, jak i skórzanej.

W sezonie zima 2025/2026 kozaki "Noir cuissardes" powróciły na wybiegi największych domów mody. Hermès, Ralph Lauren, Zimmermann oraz Chloé zaprezentowali własne interpretacje tego kultowego obuwia. W kolekcjach dominowały klasyczne formy i naturalne materiały: skóra, zamsz, a także modne odcienie czekoladowego brązu. Wszystko to świadczy o tym, że muszkieterki to nie chwilowy trend, lecz przemyślany powrót do ponadczasowej elegancji. Ich funkcjonalność i uniwersalny charakter sprawiają, że stają się nieodłącznym elementem zimowych stylizacji.

Gdzie kupić modne kozaki "Noir cuissardes" w stylu Kasi Sokołowskiej

Kozaki "Noir cuissardes" to bez wątpienia jeden z najmocniejszych akcentów nadchodzącego sezonu. Warto mieć je w swojej szafie nie tylko jako modny dodatek, ale jako praktyczny element codziennych stylizacji. Jeśli spodobały wam się buty Kasi Sokołowskiej, mam dla was dobrą wiadomość. Podobne znalazłam dla was w znanych sieciówkach.

Dla fanek gładkich butów, bez efekty skóry węża czy krokodyla, w H&M za 199,99 złotych znalazłam piękne kozaki "Noir cuissardes" do kolan na niskim obcasie typu szpilka.

Modne kozaki "Noir cuissardes" w stylu Kasi Sokołowskiej z H&M za 199,99 złotych, Fot. materiały prasowe

W Mango za 319,99 złotych znalazłam dla was stylowe kozaki "Noir cuissardes" w stylu Kasi Sokołowskiej z efektem skóry krokodyla, spiczastymi noskami i obcasem typu szpilka.

Modne kozaki "Noir cuissardes" w stylu Kasi Sokołowskiej z Mango za 319,99 złotych, Fot. materiały prasowe

W Reserved za 179,99 złotych kupicie piękne, brązowe kozaki cuissardes na obcasie z motywem z imitacji krokodylej skóry.

