Kozaki "Desert sharp" wypierają klasyczne modele. Zimą 2025/2026 to właśnie one będą królować na ulicach. Małgorzata Kożuchowska już je nosi elegancko i z modowym twistem. Są nie tylko wygodne, ale pasują na każdą okazję.

Małgorzata Kożuchowska w modnych kozakach "Desert sharp"

Małgorzata Kożuchowska po raz kolejny udowodniła, że wyprzedza trendy. Po tym, jak Małgorzata Kożuchowska zachwyciła w spodniach "Granite Fold Jeans", udowadniając, że ta denimowa perełka może wyglądać stylowo i z klasą, aktorka ponownie udowodniła, że doskonale wyczuwa najnowsze trendy, które z wysmakowaniem łączy z estetyką "quiet luxury".

Podczas jednego z najnowszych branżowych wyjść, artystka spotkała się ze zwycięzcą aukcji charytatywnej, której była autorką. Z tej okazji Małgorzata Kożuchowska postawiła na błyszczącą spódnicą z frędzlami, które były widoczne na wybiegach Saint Laurent, Chloé i Proenza Schouler. Stylizację uzupełniła białą koszulą i oversize’ową marynarką, uzyskując nowoczesny, a zarazem klasyczny look. Dopełnieniem całości były kozaki "Desert sharp" w kolorze karmelowego brązu z nutą beżu z charakterystyczną gładką, lekko połyskującą fakturą i klasyczną, wysoką cholewką.

Kozaki "Desert sharp" to jeden z najmocniejszych trendów na zimę 2026

Pomimo iż czarne kozaki "Noir cuissardes" w stylu Kasi Sokołowskiej, nadal pozostają w trendzie, to te w brązowej tonacji zdecydowanie przejęły dominację na wybiegach sezonu jesień-zima 2025/2026. Przez wiele lat to czerń była bezpiecznym, uniwersalnym wyborem w zimowej garderobie. Jednak największe domy mody zdecydowały się na odważny zwrot. Hermès, Max Mara i The Row postawiły na odcienie brązu, od ciepłego karmelu po głębokie espresso, prezentując kozaki w wersji zamszowej, skórzanej i satynowej.

Wspólnym mianownikiem tych modeli jest wysoka cholewka, dopasowany krój i kolorystyka wpisująca się w estetykę "quiet luxury". Trend ten mocno zaznaczył swoją obecność, podkreślając, że brązowe kozaki, w tym te w tonacji "Desert sharp", są nowym fundamentem eleganckiej, zimowej stylizacji.

Jak stylizować modne kozaki "Desert sharp"

Brązowe kozaki są nie tylko modne, ale również wszechstronne. Sprawdzą się doskonale w codziennych stylizacjach do pracy i na spotkania. W zestawieniu z eleganckimi spodniami i kamizelką, będą kwintesencją power dressingu. Możemy też postawić na styl retro w nowoczesnym wydaniu i połączyć je z sukienką midi w musztardowym kolorze, niczym z pokazu Miu Miu.

Z kolei Hermès lansuje wydłużający optycznie sylwetkę look łącząc kozaki "Desert sharp" z legginsami i dopasowaną marynarką w kolorze czekoladowym. Dzięki różnorodnym fasonom, brązowe kozaki doskonale pasują do stylizacji boho, klasycznych, jak i minimalistycznych.

Małgorzata Kożuchowska w modnych kozakach "Desert sharp", Fot. Instagram/malgorzatakozuchowska_

Gdzie kupić modne brązowe kozaki "Desert sharp" na zimę 2026

Wiele domów mody już zaprezentowało swoje kolekcje z brązowymi kozakami na sezon zimowy 2025/2026. Wśród najciekawszych propozycji znajdują się jeździeckie modele od Hermès, wersje casualowe z rowkowaną podeszwą jak te od Max Mara, brązowe kozaki ze złotą klamrą jak od Miu Miu czy klasyczne modele na słupkowym obcasie rodem z pokazu mody Ralpha Laurena.

Stylowe kozaki w brązowej tonacji "Desert sharp" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej znalazłam tez dla was w ofercie znanych i popularnych sieciówek. Na zimowej wyprzedaży w sklepie Bershka za 174,30 złotych kupicie szykowne brązowe kozaki na klockowym obcasie z ozdobnym przeszyciem po środku.

Modne brązowe kozaki "Desert sharp" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej z Bershki za 174,30 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Reserved czekają na was karmelowe kozaki "Desert sharp" z zaokrąglonym noskiem podobne do tych, jakie wybrała Małgorzata Kożuchowska. Te wykonane w stu procentach z naturalnej skóry kozaki kosztują na zimowej wyprzedaży 259,99 złotych. Warto się jednak pospieszyć, bo znikają ze sklepowych półek w mgnieniu oka.

Modne brązowe kozaki "Desert sharp" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej z Reserved za 259,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w H&M znajdziecie nieco ciemniejszą odsłonę kozaków "Desert sharp" na klockowym obcasie za 279,99 złotych.

Modne brązowe kozaki "Desert sharp" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej z H&M za 279,99 złotych, Fot. materiały prasowe