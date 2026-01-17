Paulina Sykut-Jeżyna od lat jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Prowadząca "Taniec z Gwiazdami" i "Halo tu Polsat" doskonale wie, co zrobić, by połączyć ponadczasową elegancję w stylu "old money" z nonszalanckim twistem, by wyglądać jak przysłowiowe "milion dolarów". Zobaczcie jej najnowszy look z bluzką typu "Pink Rose Blooms" w roli głównej. To jeden z najsilniejszych trendów na wiosnę 2025.

Paulina Sykut-Jeżyna w modnej bluzce typu "Pink Rose Blooms"

Widzowie Polsatu uwielbiają Paulinę Sykut-Jeżynę nie tylko za jej profesjonalizm, niezwykle atrakcyjną aparycję, charyzmę, ale też za modowe wybory. Jeśli coś jest w trendzie możemy być pewni, już znajduje się w garderobie dziennikarki. Prezenterka zarówno na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", ekranie, jak i czerwonym dywanie stawia na ponadczasową klasykę, którą łączy z najnowszymi trendami z dziewczęcymi akcentami, podkreślającymi jej delikatny typ urody.

Niedawno paparazzi uchwycili Paulinę Sykut-Jeżynę podczas zakupów w znanym butiku, a zdjęcia z zakupów gwiazdy Polsatu zachwyciły jej fanów. Teraz zrobiło się głośno o kolejnej stylizacji prowadzącej "Halo tu Polsat". Mowa o uroczej, różowej bluzce w kwiaty, typu "Pink Rose Blooms", w której pojawiła się w studiu stacji.

Bluzki typu "Pink Rose Blooms" hitem wiosny 2026

W 2026 branża mody przechodzi rewolucję i z nostalgią nawiązuje do trendów nie tylko z lat 90., ale też z minionej dekady. Modne będą nie tylko wydłużające optycznie nogi jeansy z przetarciami typu "Skyframe" w stylu Dody, kolorowe rajstopy, barankowe kurtki typu "oversize sherpa", ale też kwieciste bluzki. Wiosną 2026 ponownie królować będzie róż, tym razem z bordowymi, czerwonymi i ciemnoróżowymi, kwiecistymi aplikacjami i printami typu "Pink Rose Blooms".

Pastele, styl retro i print róży już niebawem zaleją ulice światowych stolic mody. Te pojawiać się będą głównie na delikatnych tkaninach, jak szyfon czy satyna, tak, jak w latach 90. w kolekcji Versus domu mody Versace, pokazanej w Nowym Jorku w 1997 roku.

Jak stylizować bluzki "Pink Rose Blooms"

Delikatne, dziewczęce bluzki typu "Pink Rose Blooms" świetnie sprawdzą się zarówno z satynowymi spódnicami o długości midi, jak i plisowanymi mini spódniczkami, wpisującymi się w styl "preppy". Doskonale będą pasować także z denimowym dołem, np. w połączeniu z jeansami typu palazzo, wide leg, flare, czy trendującymi w 2026 roku spodniami typu "Granite Fold Jeans" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej.

Gdzie kupić modne bluzki typu "Pink Rose Blooms"

Jeśli spodobała wam się bluzka Pauliny Sykut-Jeżyny, musicie się przygotować na niemały wydatek. Model, jaki wybrała gwiazda Polsatu pochodzi z kolekcji Bizuu i standardowo kosztuje 499,00. Obecnie jest przeceniony na 424,15 złotych. Mam dla was jednak dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w ofertach popularnych sieciówek.

Na zimowej wyprzedaży w Reserved kupicie piękną, różową bluzkę w czerwone kwiaty typu "Pink Rose Blooms" z bufiastymi rękawami i uroczym wiązaniem za 89,99 złotych .

Modna bluzka typu "Pink Rose Blooms" na wiosnę 2026 w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny z Reserved za 89,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Mohito za 49,99 złotych czeka na was eteryczna, kwiecista bluzka typu "Pink Rose Blooms" z bufiastymi, długimi rękawami.

Modna bluzka typu "Pink Rose Blooms" na wiosnę 2026 w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny z Mohito za 49,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Najtańsza propozycja bluzki typu "Pink Rose Blooms", jaką znalazłam na zimowej wyprzedaży, pochodzi z oferty Sinsay. Tu za zaledwie 17,99 złotych kupicie klasyczną, koszulową, różową bluzkę w kwiaty z dekoltem w literę "V".

