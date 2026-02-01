Moda 2026 roku to niewątpliwie nostalgiczny powrót do trendów z poprzedniej dekady. Do łask wraca kowbojski styl, tweed, żywe kolory, ale też zwierzęce motywy. I choć do tej pory to panterka cieszyła się największym zainteresowaniem, wiele wskazuje na to, że najbliższe sezony będą należały do zupełnie innego printu. Mowa o "Bambi print", który już teraz zawrócił w głowach instagramowych i tiktokowych it-girls, wyrastając na jeden z najgorętszych trendów 2026 roku.

Czym jest bambi print i dlaczego podbił świat mody?

Pomimo iż w 2026 roku wciąż ogromnym zainteresowaniem cieszy się klasyczna elegancja w myśl estetyki "old money", a także "Blurred Tailoring", czyli tzw. rozmyte krawiectwo, to w najbliższych sezonach nie zabraknie także licznych mikro trendów. Wśród nich prym wiedzie "Bambi print", który już teraz coraz rzadziej zaczyna być nazywany mikro trendem, przeradzając się wiodący nurt.

"Bambi print", znany także jako wzór sarenki lub jelenia, to uroczy, nakrapiany wzór inspirowany umaszczeniem młodej sarny, który pojawił się jako świeża i subtelna alternatywa dla klasycznych zwierzęcych motywów, takich jak panterka czy zebra. Charakterystyczna delikatność "bambi printu" oraz jego baśniowy urok sprawiają, że wyróżnia się on na tle bardziej drapieżnych deseni.

Choć wzór pojawił się już w kolekcji Burberry na sezon wiosna-lato 2019 autorstwa Riccardo Tisciego, dopiero teraz stał się prawdziwym fenomenem. W 2026 roku "bambi print" został zauważony na wybiegach największych domów mody, co potwierdziło jego status jako obowiązkowego elementu każdej nowoczesnej garderoby.

Gwiazdy lansują "bambi print" na co dzień i na czerwonym dywanie

Motyw bambi zdobył uznanie wśród gwiazd i ikon stylu na całym świecie. Sofia Richie Grainge w debiutanckiej kolekcji swojej marki SRG wykorzystała ten print na skórzanej ramonesce i długiej sukni. W październiku 2025 roku prezentowała te stylizacje na ulicach Los Angeles, wzbudzając zachwyt miłośników mody.

Katie Holmes, znana ze swojego eleganckiego stylu, niedawno wybrała sukienkę z bambi printem od Tory Burch z kolekcji jesień-zima 2025/2026. Stylizacja, w której wystąpiła podczas otwarcia domu towarowego Printemps w Nowym Jorku, pokazała, że wzór ten sprawdza się również podczas oficjalnych wydarzeń. Z kolei Sarah Paulson postawiła na kreatywność, łącząc dwa warianty bambi printu w jednej stylizacji. Jasna marynarka i ciemniejsza spódnica z falbanami stworzyły oryginalny i modowy look.

Najważniejsze pokazy mody z bambi printem

Wzór bambi zagościł na pokazach mody u największych projektantów. Brandon Maxwell zaprezentował długą suknię z golfem ozdobioną tym wzorem, ukazując jego elegancję i minimalizm. David Koma wykorzystał "bambi print" w pelerynach i sukniach w kolekcji cruise 2025, a Tory Burch przedstawiła klasyczną marynarkę z tym motywem w stylu burżuazyjnym.

Obecność tego printu w kolekcjach na sezon jesień-zima 2025/2026 nie pozostawia wątpliwości, "bambi print" nie jest tylko chwilową modą, ale poważnym konkurentem dla panterki i innych klasycznych zwierzęcych deseni.

Stylizacje z "bambi printem" na co dzień i na wieczór

Jedną z zalet "bambi printu" jest jego wszechstronność. Dodanie "bambi printu" do garderoby nie wymaga radykalnych zmian. Dla odważnych idealnym wyborem będzie total look z sukienką lub garniturem w ten wzór. Dla osób preferujących bardziej stonowany styl, doskonałym rozwiązaniem będą dodatki, jak apaszki, torebki czy opaski do włosów z printem sarenki.

Naturalna kolorystyka bambi printu, odcienie beżu, brązu i bieli sprawia, że łatwo go zestawić z klasycznymi kolorami. Dobrze komponuje się zarówno z czernią i bielą, jak i z intensywniejszymi barwami, tworząc interesujące kontrasty. Trend "bambi print" 2026 wyznacza nowy kierunek w modzie: delikatność, subtelność i powrót do natury. Ten mikrotrend łączy w sobie nostalgię i nowoczesność, co czyni go idealnym wyborem dla osób szukających unikalnych, a zarazem stylowych rozwiązań.

Gdzie kupić modne ubrania z motywem "bambi print"

Jeśli spodobał wam się motyw sarenki w stylu gwiazd, modne ubrania z "bambi printem" znaleźliśmy dla was w ofertach znanych sieciówek. W H&M znaleźliśmy dla was uroczą puszystą mini spódnicę w brązowej tonacji z motywem "bambi print" za 147,99 złotych.

Modna spódnica "bambi print" z H&M za 147,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Reserved za 65,99 złotych znajdziecie szare spodnie typu wide leg z modnym motywem sarenki.

Modne spodnie "bambi print" z Reserved za 65,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek cieplejszych tonacji tez coś znaleźliśmy. W Parfois za 49,99 złotych kupicie karmelową bluzkę z "bambi printem".

Modna bluzka "bambi print" z Parfois za 49,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Sofia Richie Grainge w bluzce z motywem "bambi print", Fot. Jojo Korsh/BFA.com/Shutterstock/Rex Features/East News