68. Konkurs Piosenki Eurowizji dostarczył wszystkim wielu emocji i nie chodzi tylko o występy uczestników. Wokół tegorocznej edycji konkursu było wiele kontrowersji ze względu na udział Izraela, a także niespodziewanej dyskwalifikacji reprezentanta Holandii. Jak się właśnie okazało, za kulisami Eurowizji panowała naprawdę nerwowa atmosfera, o czym właśnie opowiedziała Luna w jednym z wywiadów.

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji wygrał reprezentant Szwajcarii, Nemo. Z kolei nasza reprezentantka, Luna, niestety nie awansowała do wielkiego finału konkursu i zakończyła swój udział w imprezie na etapie półfinału. W miniony weekend Luna wróciła do Polski z Eurowizji, a na lotnisku czekali na nią paparazzi, fani, a także dziennikarze. W rozmowie z reporterem serwisu Pomponik.pl piosenkarka opowiedziała m.in. o atmosferze za kulisami konkursu.

Wokalistka w rozmowie z dziennikarzem wypowiedziała się m.in. na temat kontrowersji, które miała wywołać delegacja z Izraela, a także nawiązała do nagłej dyskwalifikacji reprezentanta Holandii. Jak się okazało, atmosfera za kulisami była naprawdę nerwowa.

Dokładnie, co się wydarzyło między Joostem (reprezentantem Holandii - przyp.red.) a izraelską delegacją czy mediami - nie wiem. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że media i delegacja Izraela bardzo zaczepiała i prowokowała nas, wszystkich artystów. Ja miałam może takie trochę szczęście w nieszczęściu, że nie brałam udziału w półfinale, w którym brał udział Izrael. Mnie to bezpośrednio nie dotknęło, natomiast dotknęło to bliskich mi artystów. Nie mogę się wypowiadać w imieniu kogoś innego, po prostu, ale były to nieprzyjemne sytuacje, które były niekulturalne i niestosowne.

- przyznała Luna w rozmowie z Pomponikiem