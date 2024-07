Nicole Scherzigner w ostatnim odcinku amerykańskiego programu "X Factor" zaprezentowała się w zjawiskowej czerwonej kreacji od La Manii! To wielki wyróżnienie dla polskiej marki, a Joanna Przetakiewicz ma powody do dumy. To nie pierwszy raz, kiedy była liderka zespołu The Pussycat Dolls, pojawiła się w La Manii. Wcześniej miała na sobie prążkowany kombinezon, który również zrobił furorę.

Reklama

Nie da się ukryć, że czerwona kreacja jest zjawiskowa. Asymetryczne cięcie eksponuje zgrabne nogi Nicole Scherzinger. Tren z kolei dodaje sukni klasy i szyku. Dzięki temu wokalistka wygląda bardzo seksownie, ale też z klasą. Warto przypomnieć, że tę samą kreację miała na sobie Joanna Przetakiewicz. Projektantka pojawiła się w niej na imprezie Flesz Fashion Night i zrobiła furorę!

Zobaczcie, jak obie panie prezentują się w tym projekcie!

Zobacz także

Zobacz: Jedna z największych gwiazd muzyki na świecie w kreacji La Manii! Joanna Przetakiewicz dumna!

Nicole Scherzinger w czerwonej sukni od La Manii

Joanna Przetakiewicz w czerwonej sukni La Manii

WBF