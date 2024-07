Wiele polskich gwiazd próbuje swoich sił na zagranicznych scenach, lecz mała która zostaje dostrzeżona i doceniona poza Polską. W tym przypadku sprawa ma się zupełnie inaczej. Radzimir Dębski rozpoczął swoją zagraniczną sławę od samej Beyonce, która wyraził zachwyt nad jego projektem. Okazuje się, że inne zagraniczne gwiazdy również doceniają kunszt naszego muzyka! Zobacz też: Ashton Kutcher zachwycony polskim muzykiem: To geniusz!

Niedawno twórczością Radzimira zachwycał się sam Ashton Kutcher, który nazwał naszego artystę geniuszem, a teraz przyszła pora na Nicki Minaj, która na swoim profilu na Facebooku, podlinkowała publikację o Dębskim. Dodała do niej komentarz, że to, co zrobił nasz artysta jest cudowne.

Gratulujemy i cieszmy się z sukcesu naszego twórcy!

