Kilka miesięcy temu Nergal wydał swoją biografię "Sacrum Profamnum". Książka sporo namieszała w show-biznesie, gdyż muzyk na jej łamach zdradził między innymi wiele prywatnych sekretów z czasów gdy był w związku z Dodą. Przypomnijmy: Nergal o związku z Dodą: To był mezalians

Debiut literacki lidera grupy Behemoth cały czas cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Muzyk nie zaprzestał również promocji swojego dzieła, aktualnie robi to przy pomocy swojego fanpage'u na Facebooku. Ostatnio Nergal pochwalił się nagrodą, jaką otrzymał za swoją książkę od "Magazynu literackiego".

- O tym gnoje nie pisza…pies ich j…! I am proud of my work as motherfucker! Disiaj MAGAZYN FUCKIN’ LITERACKI wreczyl Dyplom mi, kszysiowi a. i piotrusiowi w. za KSIAZKE FUCKIN’ MIESIACA !!! bo pisac, to czeba umiec !;) (pisownia oryginalna) - żali się Darski na Facebooku.