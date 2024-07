Musy do ciała to pomoc w porannym rytuale pielęgnacji ciała. Dzięki nowoczesnej formule kremowo-żelowej musy do ciała Garniera nie kleją się oraz są natychmiast absorbowane.

Redakcja miała szansę wypróbować winogronowy i brzoskwiniowy mus do ciała Garniera i z chęcią dzielimy się naszymi doświadczeniami. Musy bardzo ładnie pachną i rzeczywiście szybko się wchłaniają. A przy wiecznym braku czasu związanym z tysiącem zajęć w ciągu dnia, ułatwia to bardzo np. poranne wyjście do pracy. Nie gwarantujemy jednak 7-dniowego działania, gdyż mus używa się z przyjemnością każdego dnia.

Cena dowolnego Musu do Ciała z gamy Nawilżająca Pielęgnacja 7 dni to ok. 14 zł / 250 ml i 19 zł / 400 ml.