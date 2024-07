Natasza Urbańska to jedna z najpiękniejszych polskich celebrytek. Mężczyźni wprost szaleją na punkcie jej wysportowanego ciała i pięknej twarzy.

Gwiazda wie, jak podkreślić swoje atuty! Natasza przede wszystkim stawia na kolor. Gwiazda doskonale się czuje w ostrym pomarańczu, głebokiej zieleni, czy soczystym różu. I świetnie! Pośród ubranych w szaro-bure kolory celebrytek, Urbańska wygląda jak barwny ptak.

Mimo, że wybierane przez nią kolory kreacji są mocne i odważne, idealnie pasują do jej oryginalnej urody. Wcale nie wygląda w nich wulgarnie, ani tanio. W czym zatem tkwi sekret?

Natasza wybierając kolor skupia się tylko na nim. Nie eksperymentuje z fryzurą, ani z makijażem. Soczyste kolory najpiej prezentują się na długich i zwiewnych sukniach i to one w całym "looku" grają pierwsze skrzypce.

A więc może i Wy zabłyśniecie w Sylwestra oszałamiającą kreacją w mocnym kolorze?

Więcej o stylu i życiu Nataszy Urbańskiej przeczytasz w najnowszym numerze magazynu Flesz!

