Kiedy Natalia Siwiec była ostatnio gościem w programie Kuby Wojewódzkiego wyznała, że ma jedno duże marzenie i będzie dążyła do jego spełnienia. Celebrytka bardzo chciałaby zostać aktorką i zagrać w filmie lub teatrze. Zobacz: Natalia Siwiec u Wojewódzkiego: Chcę zagrać u Tarantino

Dzisiaj w rozmowie z Olivierem Janiakiem w "Dzień Dobry Wakacje' wyznała, że udało jej się osiągnąć cel. Siwiec zagra bowiem w gdyńskim teatrze w sztuce "O co biega?" i już teraz intensywnie przygotowuje się do roli, ponieważ premiera już w połowie sierpnia na Scenie Letniej w Gdyni. Siwiec zagra w spektaklu służącą Idę i nie kryje podekscytowana i tego, że to dla niej trudne wyzwanie, ale już nie może się doczekać, kiedy stanie na scenie przed publicznością.

Jesteście ciekawi efektu?