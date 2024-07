1 z 10

Kilka miesięcy temu Natalia Siwiec była gościem programu "Hell's Kitchen". Modelka wspominała tę wizytę na tyle dobrze, że niedawno spędziła romantyczne popołudnie z charyzmatycznym Wojciechem Modestem Amaro, który zaprosił ją na luksusowy jacht. Czyżby tę dwójkę łączyło coś więcej?

Okazuje się, że wspólne chwile ponownie związane są z udziałem modelki w kulinarnym show. Tym razem to właśnie wspólny czas z Natalią i Wojciechem będzie nagrodą dla półfinalistów "Hell's Kitchen", którzy walczą o przejście do kolejnego etapu. Dla celebrytki będzie to już druga wizyta w show, a na telewidzów ponownie czekają wielkie emocje. Emisja odcinka z udziałem Natalii już dzisiaj.

Będziecie oglądać?

Tak Natalia Siwiec i Wojciech Modest Amaro bawili się na jachcie: