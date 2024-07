Natalia Siwiec jest znana ze swojej miłości do ekskluzywnych ubrań i dodatków. Dlatego nie mogło zabraknąć w jej szafie również najmodniejszego w tym sezonie, personalizowanego ponczo Burberry. Zakochała się w nim m.in. Olivia Palermo, Sarah Jessica Parker i Rosie Huntington Weekly.

Jednak koszt tego cuda przyprawia o zawrót głowy! Same ponczo kosztuje 895 funtów, czyli ok. 4650 zł. Jeżeli chciałybyście mieć, na nim swoje inicjały to musicie dodać to tego jeszcze 200 funtów, czyli ok. 1050 zł.