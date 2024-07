Choć starsza córka Natalii Kukulskiej, Anna Dąbrówka, obchodziła 18. urodziny już niemal miesiąc temu, bo 4. maja, jej mama zdecydowała się zorganizować imprezę urodzinową nieco później - 1. czerwca. Data, jak podkreśla sama Natalia Kukulska, jest nieprzypadkowa, bo świętowanie przypadło na Dzień Dziecka. Zobaczcie relację z urodzinowej zabawy.

Córka Natalii Kukulskiej, Anna Dąbrówka, obchodziła 18. urodziny już kilka tygodni temu - pełnoletnia stała się 4. maja. Ponieważ córka wokalistki w dniu urodzin rozpoczęła matury, Natalia Kukulska zorganizowała córce kameralną kolację. Teraz jednak, już po zakończeniu maturalnych zmagań, przyszedł czas na prawdziwe świętowanie - Natalia Kukulska pokazała, jak w Dniu Dziecka wspólnie z córką i gośćmi bawiła się na imprezie zorganizowanej w jednej z warszawskich przestrzeni eventowych.

Wygląda na to, że tym razem świętowanie 18. urodzin Anny Dąbrówki było naprawdę huczne. Jak napisała sama Natalia Kukulska, wejście jej córki w dorosłość było zarazem pełne zabawy i wzruszeń.

- Przekornie - 18 urodziny mojej Ani świętowaliśmy kończąc w dniu dziecka! Co to była za impreza… bajkowa! Wymarzona i zasłużona! Cudowni goście, wspaniałe miejsce i szalone stroje i tańce… takie wejście w dorosłość to rozumiem! Wzruszeń i wspomnień tez nie zabrakło… z mojego maleństwa taka piękna księżniczka! To niezwykły moment w życiu – tuż po maturze, tuż przed studiami… ech… zgłupieć można, co patrząc na zdjęcia chyba nam się udało - napisała na Instagramie Natalia Kukulska.