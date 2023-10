Natalia Kukulska ma powody do radości - jej starsza córka jest już pełnoletnia. Co więcej, 18-letnia Anna Dąbrówka rozpoczyna dziś... matury. Z tej okazji na Instagramie wokalistki pojawił się wzruszający wpis oraz zdjęcia nastolatki, która zachwyca urodą:

Jesteś najkochańszym cudem! - pisze Kukulska.

Zobaczcie!

Natalia Kukulska świętuje 18. urodziny córki

"Co za dzień - pełnia doznań" - tak swój nowy wpis na Instagramie 4 maja rozpoczęła Natalia Kukulska. I trudno się dziwić, bowiem jej córka, Anna Dąbrówka, świętuje 18. urodziny. Ale to nie wszystko - podobnie jak tysiące innych uczniów Ania rozpoczyna dziś matury. Jakiś czas temu furorę w sieci zrobiły zdjęcia z jej studniówki, którymi chwaliła się sama Kukulska. Teraz artystka ma kolejne powody do radości:

18 urodziny mojej cudownej córeczki Ani, pierwszy dzień matur i pełnia księżyca… wierzę, że ta kumulacja przyniesie jej szczęście nie tylko na czas egzaminów! Dojrzałość… hmmm brzmi groźnie. Całe szczęście Anulku, że masz jeszcze wielką wrażliwość, która pozwoli Ci patrzeć na świat tak jak trzeba. W sam raz - pisze Kukulska w urodzinowym poście.

Pod wpisem Natalii od razu pojawiła się masa życzeń dla Ani, także od innych gwiazd:

Ania Karwan: Najlepszego, dmuchamy w skrzydła Ania Jurksztowicz: Wszystkiego najlepszego dla Ani! Jak ten czas leci! Urodziny dziecka to także święto rodziców, więc pozdrawiam czule szanownych rodzicieli Kasia Cerekwicka: Najlepszości i ❤️trzymamy kciuki

W dalszej części wpisu Natalia Kukulska pozwoliła sobie, jak każda mama, na odrobinę zachwytu nad Anią:

Jesteś doskonała, ukochana i wszystko co najpiękniejsze przed Tobą. W dzieciństwie i dorosłości jesteśmy zawsze z Tobą. Jesteś najkochańszym cudem! ???? - dodała Kukulska.

Z kolei sama Ania, tuż przed maturą z języka polskiego, pokazała selfie z żartobliwym podpisem: "Maturodziny czas start". 18-latce życzymy więc wszystkiego, co najlepsze.

Instagram/@annadabrowka

Córka Natalii Kukulskiej, Anna, chodzi do szkoły muzycznej. Jakiś czas temu wokalistka w rozmowie z "Vivą!" mówiła o jej życiowych planach:

Owszem, Ania stawia pierwsze kroki, przestaje być anonimowa i zaskakuje nas. Mówi, że nie chce śpiewać w przyszłości, ale jako fakultet wybrała właśnie śpiew operowy na wydziale wokalno-aktorskim. Marzy, by studiować w szkole musicalowej poza Polską. Dajmy jej poszukać - zdradziła Kukulska.

Czy Ania zrobi karierę jak jej mama i babcia, Anna Jantar? Wiele na to wskazuje!

TRICOLORS/East News

Instagram/@natalia.kukulska

Natalia Kukulska podczas premiery swojej płyty "Czułe struny" w 2020 roku z23-letnim dziś synem Janem, córką Anią oraz mężem, Michałem, z którym niedawno świętowała 23. rocznicę ślubu.