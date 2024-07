Natalia Kukulska pochwaliła się nową fryzurą i pokazała całkiem spory brzuszek! Piosenkarka pokazała zdjęcia z nagrań programu "The Voice of Poland", w którym zaprezentowała się z grzywką. To nie pierwszy raz, kiedy widzimy gwiazdę w grzywce - podobne fryzury nosiła m.in. rok temu - i musimy przyznać, że takie uczesanie zdecydowanie służy Natalii Kukulskiej. Na Instagramie pojawiły się fotki piosenkarki w nowej fryzurze. Przy okazji możemy zobaczyć całkiem spory ciążowy brzuszek gwiazdy! Nawet pod luźną wzorzystą sukienką zaprojektowaną przez Violę Śpiechowicz nie da się już ukryć ciążowych krągłości.

Internauci byli zachwyceni wyglądem Natalii Kukulskiej. Co pisali w komentarzach?

Do twarzy Pani w tym koczku, jak zresztą w każdej fryzurze! Cudnie wyglądasz

Zobaczcie, jak prezentuje się ciężarna Natalia Kukulska w nowej fryzurze! Fajnie?

Natalia Kukulska pokazała ciążowy brzuszek.

Instagram

I pochwaliła się nową fryzurą.