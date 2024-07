Natalia Kukulska już przygotowuje się na narodziny dziecka! Jak donosi "Fakt", jurorka programu "The Voice of Poland" rozpoczęła remont domu w podwarszawskim Komorowie. Choć maluszek ma się urodzić dopiero na początku przyszłego roku, gwiazda już teraz chce "odświeżyć" swoją willę.

Natalia nie lubi remontów, więc specjalnie najcięższe prace wykonywane są, kiedy jest w pracy - czytamy w "Fakcie".

A tej ma ostatnimi czasy sporo. Już we wrześniu na antenie TVP2 pojawi się siódma edycja "The Voice of Poland". Natalia Kukulska w programie pojawi się już z coraz większym ciążowym brzuszkiem. Przypominamy, że piosenkarka urodzi swojego trzeciego maluszka - gwiazda ma już 16-letniego syna Jana i 11-letnia córkę Annę. Teraz wszyscy zastanawiają się, jakie rodzeństwo będą mieć dzieci wokalistki. Co obstawiacie - chłopiec czy dziewczynka?

Natalia Kukulska promienieje w ciąży.

Ten film potwierdził plotki, że Natalia jest w trzeciej ciąży.

Natalia Kukulska na planie spotu promującego "The Voice of Poland".