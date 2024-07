...karpia! Natalia Kukulska uwielbia karpia w sosie szarym i co roku przygotowuje go na Boże Narodzenie. Przyznała w naszym wywiadzie, że to jej ulubiona potrawa i zarazem pokazowe świąteczne danie. Czym się charakteryzuje?

Zawsze robię karpia w szarym sosie. Na słodko. Ja go uwielbiam i czekam cały rok, żeby go zrobić na święta. Fajnie jest przygotować takie potrawy, których w ciągu roku się nie robi - mówi Natalia naszej reporterce.

Artystka zdradziła też, kto oprócz niej w rodzinie „rzuca się” na karpia w sosie szarym, a kto na smażonego oraz jaki świąteczny przepis ściągnęła od Karola Okrasy!

Natalia Kukulska