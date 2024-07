Wimbledon to narodowa świętość Anglików. Ale i też jeden z ulubionych turniejów tenisowych gwiazd. Znani i lubiani przyjeżdżają z całego świata, żeby kibicować zawodnikom. Na trybunach można spotkać Annę Wintour, Bradleya Coopera, Hugh Granta, Siennę Miller, Kate Winslet czy księżną Kate i księcia Williama. (Zobacz: Książeca para kibicuje na Wimbledonie 2015)

Nawet nasze polskie gwiazdy bywają na Wimbledonie. Czytaj także: Kinga Rusin z córką Igą kibicują na Wimbledonie 2015

Tak znane osoby wzbudzają zainteresowanie innych kibiców. Ale, co ciekawe, to nie książęca para była najbardziej fotografowana i rozchwytywana przez łowców autografów. Ani nie Bradley Cooper czy Kate Winslet... A odtwórca najpopularniejszej postaci na świecie: Sherlocka Holmesa w serialu BBC - Benedict Cumberbatch!

Aktor pojawił się na trybunach kilkukrotnie. W towarzystwie ojca Timothy Carltona oraz z żoną Sophie Hunter, która 13 czerwca urodziła mu synka.

A wiadomo, że selfie z Benedictem (pamiętacie słynne oscarowe selfie z U2?) to cenna rzecz. Dlatego kibice i fani gwiazdora nie mogli nie skorzystać z okazji. Trzeba przyznać, że Benedict robi miny znakomite! :)

Zresztą zobaczcie sami:

A dla fanów świeżutki trailer nowego, specjalnego odcinka Sherlocka z Benedictem w roli głównej.

The boys will be back soon...ish! Here's the first look at the new #Sherlock special. Enjoy! #221Back

Posted by Sherlock on 10 lipca 2015