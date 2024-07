"VIVA! Najpiękniejsi. I ty możesz sięgnąć gwiazd!”. To nowa odsłona dziewiątej edycji naszego plebiscytu. Edycji wyjątkowej, bo połączonej z akcją charytatywną na rzecz utalentowanych dzieci. Honorową Kapitułę akcji tworzą wszyscy dotychczasowi laureaci plebiscytu VIVA! Najpiękniejsi. Tegoroczni laureaci, których jak zawsze wybierzecie Wy, już za rok dołączą do grona Kapituły.



Nie bądźmy obojętni! Zrealizujmy dziecięce marzenia! To była myśl przewodnia, która sprawiła, że nasz plebiscyt zyskał nowy wymiar. Od dziś wybieramy nie tylko Najpiękniejszą Polkę i Najpiękniejszego Polaka. Dzięki współpracy z laureatami VIVA! Najpiękniejsi postanowiliśmy zwrócić uwagę na potrzeby utalentowanych dzieci. Zwłaszcza tych, które o rozwoju swoich pasji mogą tylko marzyć. Wspólnie więc zainicjowaliśmy akcję charytatywną „VIVA! Najpiękniejsi. I ty możesz sięgnąć gwiazd!”.

Jej Honorowa Kapituła, złożona z laureatów poprzednich edycji plebiscytu, razem z redakcją VIVY! i Fundacją „Przyjaciółka” wybrały w czerwcu tego roku dwanaścioro utalentowanych dzieci z rodzin zastępczych, a Wydawnictwo Edipresse Polska SA ufundowało im stypendia. Są to między innymi: 13-letnia Kasia ze Złotowa w Wielkopolsce, z wielkim talentem grająca na flecie; 13-letni Kamil z miejscowości Stare Bose, który pięknie rzeźbi, czy trenująca zapasy 11-latka Kaja z Żar. Dziś pomagamy dwanaściorgu dzieciom. Jutro może być ich więcej. Fundusze zbieramy poprzez: akcję SMS, licytacje, współpracę z firmami i piosenkę promującą nasze przedsięwzięcie. W teledysku wystąpili nasi laureaci, a muzykę skomponował specjalnie dla nas Robert Janson.



Pamiętajmy: Najpiękniejsze jest w życiu to, co możemy dać z siebie innym. Pomóżmy więc dzieciom sięgnąć gwiazd. Wesprzyjcie naszą akcję charytatywną, wysyłając SMS pod numer 73265.



