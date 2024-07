Wczoraj odbyła się wielka impreza AA, podczas której zostały przedstawione nowe ambasadorki kosmetyków marki. Od prawie sześciu lat twarzą AA jest Kayah, która na imprezie miała na sobie czarną tunikę i wiosenne botki w kolorze nude. Całość wyglądała niewymuszenie i bardzo w stylu gwiazdy.

Nowym ambasadorkami AA zostały Monika Brodka i aktorka Małgorzata Braunek. Młoda artystka miała na sobie sukienkę z Topshop zaprojektowaną przez słynną miłośniczkę printów Mary Katrantzou.

Oprócz ambasadorek na imprezie można było spotkać całą gamę polskich celebrytów. My jednak wybraliśmy te, które według nas wyglądały najlepiej.

Anna Samusionek raz jeszcze pokazała, że ma klasę. W beżowej sukience i z torbą Estelle by Be My Lilou wyglądała elegancko i z klasą. W podobnych odcieniach można było oglądać Annę Czartoryską. Księżniczka postawiła na bardziej casualowy look.

Oprócz nich fajnie wyglądała Kasia Cichopek, która w klasycznych czarnych rurkach i ciekawej bluzce prezentowała się skromne, ale o wiele lepiej niż w swoich poprzednich wymyślnych stylizacjach.

