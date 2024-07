Wczoraj w Warszawie odbywały się trzy imprezy, na których gwiazdy mogły błyszczeć wśród błysków fleszy. Większość z nich wyglądała jak zwykle dość przeciętnie, jednak nasze oko dostrzegło 4 naprawdę ciekawe stylizacje warte wyróżnienia. Doborem kreacji zachwyciły nas Małgorzata Socha, Zofia Ślotała, Paulina Sykut i Maja Bohosiewicz.

Małgorzata Socha na urodzinach Teatru 6. Piętro pojawiła się w srebrnej połyskującej kreacji. Sukienka ściśle przylegała do jej ciała, co tylko podkreślało bardziej zaokrągloną figurę aktorki, a także eksponowała brzuszek. Aktorka swój look uzupełniła o neonowe szpilki i delikatny makijaż.

Zofia Ślotała na spotkanie zorganizowane przez markę Luksja przyszła w wzorzystym czarno-białym płaszczyku w kwiaty od Simple. Stylistka aby wyglądać bardziej dziewczęco zawiązała sobie na szyi kokardkę. Oprócz tego dziewczyna Borysa Szyca miała na sobie sukienkę w identyczny print co jej płaszcz.

Na look w stylu Boho inspirowany Kate Moss postawiła Maja Bohosiewicz. Aktorka zaprezentowała się w czarnych rzeczach ze swojej szafy, które przełamała niebieską torebką od Sabriny Pilewicz. Skórzana kurtka, spódnica mini, długie zamszowe kozaki i kapelusz z dużym rondem sprawiły, że gwiazda wyglądał modnie i stylowo. Kapelusz wiosną to absolutny hit!

Paulina Sykut zdecydowała się wczoraj na minimalistyczną stylizację składającą się z beżowego topu i wiązanych błękitnych spodni. Elegancji gwieździe dodały klasyczne czarne szpilki.

