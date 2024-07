Wytwórnia filmowa Disneya to w Stanach Zjednoczonych prawdziwa kopalnia młodych talentów. To właśnie tam swoje kariery jako dzieci zaczynały jedne z największych obecnie gwiazd muzyki czy filmu. Jest też pewna stała - większość z nich wchodzi w dorosłość w bardzo skandaliczny sposób. Przypomnijmy: Wulgarny i obsceniczny występ Miley Cyrus na rozdaniu nagród MTV

Teraz do grona skandalistów dołączył Dylan Sprouse. 21-letni aktor znany jest z Disneyowskiego serialu "The Suite Life of Zack and Cody", w którym występował jako dziecko aż do 14-ego roku życia ze swoim bratem. Wczoraj internet obiegły jego nagie zdjęcia, które do sieci wrzuciła... była dziewczyna Dylana. Chłopak jednak nie przejął się specjalnie skandalem i za pośrednictwem swojego bloga podziękował wszystkim, którzy wykazali się w tej sytuacji poczuciem humoru.

Dziękuję wszystkim za wsparcie. Nie uważam, że te fotki to coś złego. Byłem po prostu dumny z moich postępów na siłowni, stwierdziłem, że fajnie wyglądam, więc zrobiłem sobie zdjęcia. Błędem nie było ich zrobienie, a zaufanie nieodpowiedniej osobie, do których te fotki trafiły - tłumaczył Dylan.

Tak Dylan Spourse prezentuje się w (niemal) pełnej krasie. Skandal pomoże mu w karierze?

