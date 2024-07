Wśród morza radości, zdarzają się i takie informacje… Podczas Światowych Dni Młodzieży zmarła włoska dziennikarka Anna Maria Jacobini. Relacjonowała uroczystości z udziałem papieża Franciszka i pielgrzymów dla włoskiej telewizji RAI. Znaleziono ją martwą w pokoju hotelowym.

Jak podaje TVN24, przyczyną śmierci ledwie 58-letniej Jacobini był prawdopodobnie zawał. Według relacji, w piątek wieczorem Jacobini poszła do swojego pokoju hotelowego, by przygotować się do kolacji. Gdy długo nie wracała, czekający na dziennikarkę koledzy poszli sprawdzić co się dzieje. Gdy udało im się wejść do jej pokoju, już nie żyła.

Jacobini nadawała z Polski relacje dla programów głównego kanału włoskiej telewizji publicznej RAI.

Uroczystości w Polsce śledzą dziennikarze z całego świata.

