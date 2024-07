Biżuteria to nie tylko naszyjniki, bransoletki i pierścionki...w tym sezonie biżuteria to przede wszystkim ozdoby na tkaninach. Cekiny, dżety, ćwieki, kamienie, a nawet perły to prosty sposób na wyszukany look. A swetry, czy kardigany z ozdobnymi aplikacjami to jeden z najgorętszych trendów sezonu zima 2013.

Przepych kontrolowany, to coś co pokochał m.in. dom mody Balmain, Dolce & Gabbana, czy Isabel Marant. Ozdobne swetry to doskonałe uzupełnienie prostego looku. Czarne legginsy i ozdobny sweter to świetnie rozwiązanie do pracy, spotkanie z przyjaciółmi a nawet na randkę!

Pamiętajcie, że w XXI wieku, w modzie wszystkie chwyty są dozwolone, dlatego nie bójcie się szaleć z wyglądem!