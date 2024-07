Maciej Musiał to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszy aktor młodego pokolenia. Mimo swojego młodego wieku - 17 lat, już ma spore grono fanek i wielbicielek jego talentu. Ale przecież nie tylko o talent w tym wszystkim chodzi. Maciej to przystojniak jakich mało, więc śmiemy twierdzić, że sporo dziewczyn ogląda go tylko dla samego faktu patrzenia na takie ciacho, a nie dla walorów gry aktorskiej.

Teraz mają kolejny powód, by nie odrywać wzroku od komputera, bo oto fotoreporterzy przyłapali przystojnego chłopaka nad basenem w samych kąpielówkach podczas Mistrzostw w Leisure Diving w Poznaniu. Maciek brał w nich udział, więc z tej okazji ściągnął koszulkę i zaprezentował klatę. Widać, że wolne godziny spędza na siłowni. Zresztą zobaczcie sami jak Maciek się prezentuje w wersji plażowej: