Dla polskich kibiców wtorkowy mecz Polaków z Senegalem był kubłem zimnej wody na rozgrzane nadziejami głowy. Bardzo długo czekaliśmy na to spotkanie, byliśmy przekonani, że mamy świetną i zmotywowaną drużynę. Tymczasem... To, co pokazali reprezentanci Polski było bardzo dalekie od oczekiwań w kraju.

Przegrany mecz wstrząsnął kibicami, ale czy piłkarzami?

Następnego dnia po powrocie z Moskwy do bazy w Soczi piłkarze odpoczywali na basenie przy hotelu. Jak wyglądali? Zobaczcie na kolejnym slajdzie.

