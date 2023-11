Reklama

Po pierwszej połowie meczu Polska - Senegal na Mundialu 2018 było 1:0 dla naszych przeciwników. A wszystko przez samobójczy gol Thiago Cionka! Jak wyglądała ta akcja? Mamy dla Was nagranie!

W 37. minucie spotkania pomiędzy Polską i Senegalem doszło do katastrofy. Obie drużyny nie stworzyły żadnych groźnych okazji do strzelenia bramki, ale więcej z gry mieli Polacy, którzy częściej utrzymywali się przy piłce. Wystarczyła jedna akcja przeciwników i niezbyt groźny strzał jednego z Senegalczyków. Piłka po drodze odbiła się od nóg Thiago Cionka i zmieniła kierunek lotu. Interweniujący Szczęsny był bez szans i mógł tylko patrzeć jak piłka wtacza się do bramki.

Zobaczcie, jak to wyglądało!

Mamy nadzieję, że to tylko zmotywuje naszą drużynę do ataku!

