Brat Grzegorza Krychowiaka w zabawny sposób skomentował przegrany mecz Polski z Senegalem. Za nami pierwsze spotkanie naszej kadry na Mundialu w Rosji, które niestety zakończyło się zwycięstwem reprezentacji Senegalu 2:1. Wczorajsza porażka wzbudziła ogromne emocje wśród fanów piłki nożnej, zwłaszcza, że jednego gola dla przeciwników strzelił reprezentant Polski, Thiago Cionek, który już po meczu komentował swojego samobója:

Nie widziałem dokładnie, jak ta bramka padła. Wiem, że stało się najgorsze, co może się stać na mistrzostwach świata – czyli kontuzja albo samobój. Niestety, przytrafiło mi się to drugie. Starałem się asekurować Wojtka Szczęsnego. Rywal nie uderzył dokładnie, nie zdążyłem położyć nogi idealnie. No i stało się…-mówił Cionek.