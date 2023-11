1 z 5

Porażka Polski w meczu z Senegalem w naszym pierwszym spotkaniu na Mundialu 2018 to informacja dnia. Wszyscy fani patrzą z niechęcią na Thiago Cionka, który strzelił samobója (To największy przegrany Mundialu! Thiago Cionek jest skończony?). Ale co ciekawe, większość fanów i ekspertów winą obarcza selekcjonera polskiej reprezentacji Adama Nawałkę. Dlaczego Nawałka wystawił Thiago Cionka zamiast Jana Bednarka? Dlaczego na boisku pojawił się Arek Milik, który nie jest teraz w formie? Takich pytań jest o wiele więcej..

Pierwszy mecz na Mundialu za nami i wszystkie oczy zwrócone są na Adama Nawałkę - nieoficjalnie żartuje się, że zamiast poświęcać swój czas piłkarzom i wybraniu taktyki, skupił się na... graniu w reklamach. (Ile zarabia Adam Nawałka? Pensja, premia i do tego udział w reklamach)

Czy jeśli nie wyjdziemy z grupy, Adam Nawałka odejdzie ze spuszczoną głową? Zobacz odpowiedź NA NASTĘPNYM SLAJDZIE.