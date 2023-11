4 z 6

- Musimy pamiętać o tym, że za kilka dni mamy mecz i trzeba zebrać wszystkie siły. Wydobyć maksymalnie potencjał z tego, co posiadamy. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Byliśmy drużyną słabszą. Nie ma się co bronić na siłę tym, że mieliśmy większe posiadanie piłki czy przewagę statystyczną. Liczą się bramki. Nie mamy punktów, ale mamy następne dwa mecze. Wierzę, że dobrze się do nich przygotujemy. Nie chcę na siłę wyciągać wniosków. Do przerwy z czwórką obrońców ta gra wyglądała gorzej niż w drugiej połowie. Myślę, że mamy wiele sił i energii, by przygotować się do następnego spotkania. - powiedział Adam Nawałka.