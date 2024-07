Monika Zamachowska w Sopocie na wakacjach z dziećmi! [PAPARAZZI]

1 z 8

Monika Zamachowska w Sopocie z dziećmi

Monika Zamachowska na co dzień jest bardzo zapracowaną mamą, lecz gdy nadchodzą wakacje, prezenterka nie zapomina o swoich dzieciach. W tym roku Zamachowska zabrała swoje pociechy nad polskie morze. Na miejsce swojego pobytu wybrali Sopot. To już kolejna polska celebrytka, która w rym roku postawiła na wakacje nad Bałtykiem. Wcześniej rodzinnym wypoczynkiem nad morzem pochwaliła się Karolina Malinowska. Zobacz: Karolina Malinowska narzeka na linie lotnicze: Krótki lot, to krótka piłka. Płacisz. My mamy Cie w dupie

Monika Zamachowska została wypatrzona przez fotoreporterów, gdy spacerowała z synem i córką po Sopocie. Mama chętnie spełniała zachcianki swoich pociech, korzystając z oferty budek i straganów przeznaczonych dla turystów. Mimo tego, że starała się całkowicie poświecić czas dzieciom, ciągle towarzyszył jej telefon. Mamy nadzieję, że nawet będąc ciągle "na łączach" i tak udało jej się wypocząć. :)

Zobaczcie galerię!

Zobacz na Polki.pl: Monika Zamachowska na premierze z synem