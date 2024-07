1 z 8

Monika Jezior uczestniczka trzeciej edycji "Rolnik szuka żony" znów jest wolna! Rolniczka rozstała się z Filipem, z którym była związana od września 2016 roku. A wydawało się, że to miłość na całe życie...

Monika z "Rolnik szuka żony" rozstała się z Filipem! Dlaczego?

Monika poznała Filipa za pośrednictwem programu "Rolnik szuka żony". Filip napisał do niej list, który bardzo jej się spodobał.

Czułam, że to może być ten, którego szukam. Bardzo chciałam go poznać - mówiła Monika.

Jednak Filip nie przyjechał na nagrania programu. Dlaczego?

Po długich rozważaniach uznałem, że udział w telewizyjnych randkach mogłoby zaszkodzić mi zawodowo – tłumaczył biznesmen.

Monika była na niego bardzo zła i nie odbierała od niego telefonów. Gdy program się skończył, a ona ostatecznie nie znalazła nowej miłości, po rozmowie z przyjaciółką postanowiła zadzwonić do Filipa. Tak zaczął się ich związek! Filip, który ma swoją firmę szkoleniową w Gdyni, szybko wyraził gotowość do przeprowadzki do Moniki na Śląsk.

- Zaczynamy nieśmiało myśleć o wspólnej przyszłości - mówili w Rewii.

Jednak zamiast planować ślub, para postanowiła się rozstać... Co się stało? Odpowiedź na kolejnej stronie!

