Monika Walsh to Polka mieszkająca na stałe w Irlandii, która po ukończeniu studiów w Irlandii zdecydowała się na udział w programie "Top Model UK". Dojście do samego finału zachęciło ją do tego, aby wystartować w wyborach Miss Irlandii.

Polka została okrzyknięta najpiękniejszą, a to otworzyło jej drzwi do dalszej kariery. Po pierwszym sukcesie wysłano ją na wybory Miss Europy do Sofii i tam została Miss Personality. Tytuł najlepszej osobowości w Europie to jednak nie wszystko. Teraz Monika będzie reprezentowała Irlandię na światowych wyborach Miss Universe, które odbędą się w sierpniu w Mińsku.

Cieszę się ogromnie, bo dzięki temu czuję się wspaniale, ale mogę też działać charytatywnie. A jak ja już się za coś biorę to robię to na 100 procent. Moja działka to walka z przemocą domową na Zielonej Wyspie. Cieszy mnie fakt, że zauważył to nasz irlandzki minister ds. handlu i rozwoju przyznał mi wyróżnienie za działalność. To daje motywacje do dalszej walki - wyznała piękność.

Zasłużyła na te wyróżnienia? Oceńcie sami!