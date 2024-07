Monika Olejnik na co dzień jest jedną z najbardziej zapracowanych dziennikarek w naszym kraju. Jednak tak jak każdy potrzebuje czasami chwili oddechu. Dziennikarka kilka dni temu udała się na urlop do Włoch. Co ciekawe nie spędza go leżąć na plaży, a stawia na bardziej aktywne formy rekreacji. Zobacz: Olejnik jest oburzona: Podliczają mi ile wydaję

Gwiazda na swoim Facebooku pochwaliła się kilkoma fotkami z wyjazdu. Oprócz zdjęć z joggingu, możemy też podglądać Monikę w wydaniu glamour, w jakim to pojawiła się na festiwalu operowym w Veronie. Ubrana w sukienkę na ramiączkach zapozowała na wzgórzu, na którym znajduje się instalacja przedstawiająca złotego nagiego mężczyznę.

Tym samym Monika Olejnik dołączyła do gwiazd, które podczas wakacyjnych wyjazdów wolą troszczyć się o swój rozwój osobisty. Przypomnijmy, że niedawno swój aktywny urlop rozpoczęła Małgorzata Kożuchowska. Zobacz: Gdzie Kożuchowska spędza wakacje? Sprawdziliśmy!

