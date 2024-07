Niektóre gwiazdy dbaja o to, by na każdym zdjęciu wyglądały jak na gali - nawet jeśli wybierają się do sklepu po chleb a nie na imprezę. Ale inne pamiętają, że wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku. Monika Olejnik, która na co dzień słynie z wyszukanych stylizacji, na urlopie pozwoliła sobie na trochę luzu. Dziennikarka na swoim profilu na Facebooku zamieściła fotki, które opisała jako "W drodze". Nie zdradziła wprawdzie, gdzie dokładnie przebywa, lecz ze zdjęć domyślamy się, że może to być południe Europy. Jednak to nie piękna sceneria tła przykuła naszą uwagę, lecz coś zupełnie innego... Zobacz też: Zobaczcie jakie letnie klapki pokochały Monika Olejnik, Jessica Alba i Vanessa Hudgens!

Reklama

Monika Olejnik ubrana jest w luźne, dżinsowe krótkie spodenki oraz czarne sandały na wysokich koturnach. Górę stylizacji stanowi swobodny, biały top, spod którego widać zarys piersi dziennikarki. Oczywiście od razu wychwycili to fani, którzy zmieścili pod zdjęciami mnóstwo komentarzy. Spodziewacie się kpin i hejtu? Błąd! Są zachwyceni! Oto tylko niektóre z nich:

A stanik został w Polsce :)))) Ze stanikiem czy bez - klasa jest i tak 3mac P. Moniko, super! Czasami zastanawiam się gdzie jest napisane ze kobiety dojrzale nie mogą być wyluzowane, czuć się młodo? Jestem tez tego pokroju co Pani! Pozdrawiam I tak trzymać! A tym co się nie podobają zdjęcia niech nie zaglądają! Precz ze stanikami - wolność dla cycyszków!



A wy jak oceniacie wakacyjny look Moniki Olejnik?

Zobacz na Polki.pl: Monika Olejnik: kobieta w męskim świecie

Zobacz także