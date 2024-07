Lady Gaga w jednym z ostatnich wywiadów została poproszona o opisanie idealnego faceta. Ku naszemu zaskoczeniu, gwiazda ma sprecyzowaną wizję swojego męża. Jeśli są wśród naszych czytelników jacyś zainteresowani ręką panny Stefanie Germanotty, muszą spełnić dwa warunki: być hojnie obdarzonymi przez naturę i dysponować nieprzeciętną inteligencją.



- Mój facet idealny powinien mieć naprawdę dużego ku**sa i ukończyć jakąś prestiżową uczelnię, najlepiej Harvard. Musi też być utalentowany, ambitny i zdolny do poświęceń. Powinien umieć przesuwać granice miłości i akceptacji, wychodzić poza ogólno przyjęte schematy - chwali się Gaga w rozmowie z "US Weekly".



Gwiazda pochwaliła się jeszcze, że mieszka z rodzicami. Nie chce tego zmieniać, bo jest jej z nimi dobrze. Jeśli jednak byłby wśród was jakich chętny to trzymamy kciuki. W końcu Polacy nie gęsi...

