Kasia Gajewska do wykonania tego makijażu użyła:

• Podkład 123 Perfect - Bourjois

• Korektor CC Eye Cream - Bourjois

• Puder Luxury Powder Cameo - Ben Nye

• Dipbrow Pomade w odcieniu Blonde - Anastasia Beverly Hills

• Cień Soba - MAC

• Żółty cieńw kremie Awua Cream nr 24 - Make Up For Ever

• Neonowy zielony pigment Sparkage - Sugarpill

• Żelowy eyeliner Lasting Drama - Maybelline

• Cielista kredka Vow - Illamasqua

• Tusz 2000Calorie - MaxFactor

• Połówki rzęs nr 318 - Ardell

• Bronzer Bahama Mama - theBalm

• Rozświetlacz Mary Lou Manizer - theBalm

• Szminka Pro Longwear Dear Diary - MAC