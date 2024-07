Paparazzi zajrzeli na plan najnowszej serii serialu „Plotkara” („Gossip Girl”). Na nowojorskich ulicach można było spotkać Leighton Meester i Blake Lively w ultramodnych zestawieniach, za którymi stoi sztab najlepszych hollywoodzkich stylistów. To stąd powinniśmy czerpać inspiracje?

Leighton Meester w jednym z odcinków występuje w burgundowej sukience projektu Valentino, która pochodzi z jego tańszej linii RED. Koszt takiej kreacji to ok. 2700 złotych. Zaś Blake Lively prezentuje codzienny, nowojorski look w stylu boho. Luźne szorty i bluzka przecięta ekstrawaganckimi dodatkami w kolorze żółtym. Szpilki „Zimmer” w wężowy deseń od Pour la Victoire kosztują ok. 850 złoty, a niewielka skórzana torebka Phillipa Lima kosztuje ok. 3 tysięcy złoty.

Nic więcej nie pozostaje jak tylko „zainspirować się”. Ceny rzeczywiście jak na Upper East Side przystało.