Izabella Krzan została nową Miss Polonia 2016. Tym samym zastąpiła Paulinę Krupińską, która aż przez cztery lata urzędowała jako ta jedyna Miss. Przyszedł czas na zmianę warty. Co o sobie mówi sama Izabella? Co robi, by zachować odpowiednią sylwetkę? Opowiedziała o tym tylko Party.pl!

Reklama

Gdzieś trochę w głębi jestem taką chłopczycą. (...) te wymiary muszą być mniej więcej zachowywane w takich proporcjach, jakie są nakazane. Ja na przykład byłam najwyższa na konkursie - powiedziała w rozmowie z Party.pl Izabella Krzan.

A jakie ma wymiary Iza? Iza jest naprawdę wysoka 180cm wzrostu i wymiary 88/64/95. My mówimy jedno wielkie "WOW"! A jednak Iza to chodzący ideał?

Zobacz też: Kim jest nowa Miss Polonia 2016? Zdjęcia Izy Krzan

Zobacz także

Iza wie, jak zachować idealne wymiary!

Reklama

Jest idealna? ;)