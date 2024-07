Data urodzenia: 24 stycznia 1986 r.

Znak zodiaku: Wodnik

Zawód: aktorka i modelka

Kariera sceniczna Mischy Barton rozpoczęła się na deskach Nowojorskiego Teatru. W wieku 9 lat zagrała główną rolę w przedstawieniu "Slavs". W telewizji pojawiła się w 1996 roku w serialu "All my Children". Potem posypały się role i epizody filmowe u boku wielkich hollywodzkich aktorów ( w tym w "Notting Hill czy "Szóstym Zmyśle"). Popularność zyskała rolą Marissy Cooper w serialu dla młodzieży "The O.C.".

Mischa Barton pracuje również jako modelka. Związana jest z agencją IMG Models. Współpracuje m.in. z Calvinem Kleinen, Monsoonem czy Bebe Stores.

Obok Sienny Miller i Kate Moss, uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych gwiazd.

Mischa ma dwie młodsze siostry - Hanie i Zoe.