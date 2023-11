Przed nami kolejne „Bitwy” w „The Voice of Poland”. Tym czasem mamy dla Was mały przedsmak tego, co się działo w trakcie kręcenia show! W przerwach od nagrań Michał Szpak i Aleksander Baron postanowili rozbawić trochę publiczność i zaimprowizowali skecz!

Reklama

Witamy na pokładzie linii lotniczych. Szanowni Państwo, proszę zająć miejsca... - zaczął ochoczo Baron.

Wtedy Michał Szpak zaczął odtwarzać ruchy stewardów na pokładzie samolotu. Jak zareagowała publiczność? Zobaczcie sami!

Więcej - w nowym odcinku „The Voice of Poland", już w sobotę od 20:00 w TVP 2.

Reklama

Zobacz także: Wybierz Hit Roku 2019 Party.pl! Sarsa na prowadzeniu, Roksana potrzebuje głosów!

Wiktor Kompała / TVP