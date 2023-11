Jak Michał Szpak radzi sobie w roli jurora w programie "The Voice of Poland"? Już niedługo rusza 8. edycja muzycznego talent-show, w którym w roli jurora zadebiutuje właśnie Michał Szpak. W programie zobaczymy również Marię Sadowską, Andrzeja Piasecznego i muzyków z zespołu Afromental. Tomson i Baron pojawili się na prezentacji jesiennej ramówki TVP i to właśnie wtedy postanowiliśmy zapytać ich o relacje z nowym jurorem. Jak skomentowali medialne plotki o rzekomym konflikcie z Michałem Szpakiem? Jak według nich Michał radzi sobie w nowej roli?

Reklama

Posłuchajcie, co przed naszą kamerą powiedzieli Tomson i Baron!

Zobacz także: „Chce wyglądać jak milion dolarów’’. Michał Szpak wyda fortunę na kreacje do „The Voice of Poland’’

Reklama

Tomson i Baron zdradzili, jakim jurorem jest Michał Szpak.