Ukraińska piękność właśnie podpisała lukratywny i prestiżowy kontrakt z francuskim domem mody Christian Dior. Tym samym dołączyła do wyjątkowej grupy gwiazd - Marion Cotillard, obecnej ambasadorki torebek Lady Dior. Charlize Theron, będącej twarzą perfum J'adore i Natalie Portman reklamującej Miss Dior Cherie.

Bycie twarzą tego wielkiego domu mody, to nielada wyzwanie i ogromny zaszczyt. Z marką związane były blisko: Marlena Dietrich, Rita Hayworth, Sophia Loren, Marilyn Monroe, Liz Taylor i Grace Kelly.

Mila Kunis w najnowszej kampanii torebek Miss Dior poradziła sobie całkiem nieźle, co możemy zobaczyć na pierwszych zdjęciach.

W wiosenno-letniej kolekcji znajdziemy kultowe torebki na łańcuszku w nowych aranżacjach. Szczególnie ciekawie prezentują się te wężowe printy.

