Mikołaj Krawczyk decydując się na rolę w serialu "Pierwsza miłość", podjął jedną z lepszych decyzji w swoim życiu. Dzięki produkcji zdobył nie tylko ogromną popularność, ale również poznał swoją obecną partnerkę, Agnieszkę Włodarczyk. Para unika raczej bywania na imprezach, wybierając tylko te wydarzenia, które dotyczą ich samych. Krawczyk poza aktorstwem ma jeszcze wiele innych pasji i ukrytych talentów, o czym przekonywał w jednym z wywiadów. Przypomnijmy: Krawczyk rozpływa się nad sobą: Może na takiego nie wyglądam, ale...

Przez ostatnie tygodnie Mikołaj pozostawał w cieniu swojej ukochanej - to właśnie ona została gwiazdą popularnego show "Twoja twarz brzmi znajomo", wystąpiła w Sopocie a także odcisnęła swoją dłoń w Międzyzdrojach. Mikołaj mógł pochwalić się jedynie singlem, który przeszedł bez większego echa. Być może wkrótce się to zmieni, bowiem aktor dołączył właśnie do obsady popularnego serialu "Ranczo".



W dziewiątej serii „Rancza” pojawią się też nowi aktorzy - w produkcji zadebiutują Justyna Gugała, Lidia Sadowa, Kacper Matula, Wiesław Komasa i Mikołaj Krawczyk. Zdjęcia do nich potrwają do listopada br. Dziewiąty sezon „Rancza” trafi na antenę TVP1 wiosną 2015 roku. - czytamy na wirtualnemedia.pl



Rola w takim hicie z pewnością odbije się korzystnie na jego sytuacji finansowej. Będziecie oglądać?

Mikołaj i Agnieszka w Międzyzdrojach: